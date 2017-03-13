В Омске начался прием документов от кандидатов на пост мэра
Политика  •  13 марта 2017, 20:51, последнее обновление 13 марта 2017, 21:34  •  печать

В Омске начался прием документов от кандидатов на пост мэра

Автор: Екатерина Криль

С сегодняшнего дня конкурсная комиссия начинает приём документов от желающих занять кресло омского градоначальника.

Сегодня, 13 марта, состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Омска. Комиссия выбрала своим председателем управляющего омским отделением Пенсионного фонда Сергея Тодорова. Его заместителем стала председатель местной Общественной палаты Лидия Герасимова.

Сергей Тодоров

Члены комиссии определили даты трёх этапов конкурса. Сегодня начинается приём документов от претендентов на место мэра, этот этап продлится до 4 апреля. С 6 апреля комиссия начнёт рассматривать присланные анкеты. На третьем этапе, 14 апреля выборщики проведут собеседования с зарегистрированными кандидатами. К выборам мэра должны быть допущены минимум два кандидата. Окончательное решение примут депутаты Городского совета. Будущему мэру необходимо набрать простое большинство депутатских голосов - 21 голос. Таким образом, имя нового мэра Омска может стать известно 19 апреля, как и планировали ранее в Горсовете.

Это (выборы мэра по новой схеме - прим. ред.) дело новое, подобного опыта в других городах-миллионниках практически нет. Надеюсь на профессиональную, слаженную работу комиссии, в неё вошли достойные люди, - прокомментировал Сергей Тодоров.

 

Напомним, в комиссию, сформированную Горсоветом и губернатором, вошли 12 человек: депутаты ОГС - Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР), почётные граждане Омска - президент ОмГМУ Александр Новиков и директор Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации Анатолий Якуш, худрук и главный дирижёр Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, главврач клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, паралимпиец-фехтовальщик Александр Кузюков, председатель совета непарламентских партий Виктор Бобырь, секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова и управляющий областным Пенсионным фондом Сергей Тодоров.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #выборы #Горсовет #мэр #фото

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