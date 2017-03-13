Экс-сотрудника облправительства заподозрили в краже денег у омского бизнесмена

В отношении бывшего работника хозяйственного управления правительства Омской области возбудили уголовное дело. Он подозревается в хищении 140 тыс. руб. у одного из предпринимателей.

В полицию с заявлением о краже обратился 47-летний предприниматель. Он рассказал, что во время хоккейного матча на "Арене Омск", в котором он принимал участие, из его брюк, находившихся в раздевалке, похитили 140 тыс. руб. Сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело и вскоре установили личность подозреваемого.

- Сотрудники уголовного розыска опросили персонал спортивного комплекса, а также участников обеих любительских команд, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. - В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность к краже одного из игроков - 28-летнего жителя Октябрьского округа. Подозреваемый был задержан по месту жительства.

Задержанным оказался бывший работник казённого учреждения "Хозяйственное управление правительства Омской области". Со службы он уволился по собственному желанию за день до того, как в управление пришли сотрудники полиции.

- Человек работал завхозом, но он даже не успел пройти испытательный срок, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков. - Он уволился 9 марта, а уже 10 пришли из полиции.

Как отметили в УМВД, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. За совершённое преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.