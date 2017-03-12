Выборщики мэра Омска начнут работу в понедельник

На грядущей неделе к работе приступает конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Омска. Как сообщается на сайте Городского Совета, первое заседание состоится завтра, 12 марта. Выборщикам предстоит определить председателя комиссии и его заместителя. Именно эти люди будут назначать даты заседаний комиссии (к слову, они должны быть открытыми).

После проведения первого совещания комиссии начнётся приём документов от претендентов на пост градоначальника. Бумаги принимаются в течение 20 дней. По итогам рассмотрения документов комиссия отберёт минимум двух кандидатов. Мэра Омска выберут депутаты Городского Совета простым большинством голосов.

Вторая половина комиссии, выбранная губернатором, стала известна вечером пятницы. В неё вошли худрук и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, заместитель секретаря омского регионального отделения "Единой России", главврач клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, паралимпийец Александр Кузюков, председатель совета непарламентских партий Виктор Бобырь, секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова и управляющий областным Пенсионным фондом Сергей Тодоров.

Ранее своих членов комиссии назначил Омский городской Совет. Ими стали руководители партийных фракций Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР) и почётные граждане города - президент Омского государственного медицинского университета Александр Новиков и директор Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации Анатолий Якуш.