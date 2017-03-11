Омский губернатор определился c выборщиками мэра

В конкурсную комиссию по выборам мэра Омска от губернатора Виктора Назарова войдут врачи, спортсмены, общественники и деятели культуры.

Губернатор Омской области Виктор Назаров определился с тем, кто будет представлять его в конкурсной комиссии по выборам мэра Омска. Выборщиками от главы региона, по информации "Омск Здесь", стали худрук и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, заместитель секретаря омского регионального отделения "Единой России", главный врач клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, паралимпийец Александр Кузюков, председатель совета непарламентских партий Виктор Бобырь, секретарь региональной общественной палаты Лидия Герасимова и управляющий областным пенсионным фондом Сергей Тодоров.

В разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков подтвердил, что именно эти шесть человек войдут в конкурсную комиссию по выборам мэра Омска. Напомним, что после проведения первого организационного заседания комиссии в течение 20 дней будут приниматься заявки от потенциальных кандидатов в мэры.

Ранее своих членов комиссии назначил Омский городской Совет. Ими стали руководители партийных фракций Николай Чираков ("Единая Россия"), Леонид Михайленко (КПРФ), Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР) и почётные граждане города - президент Омского государственного медицинского университета Александр Новиков и директор Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации Анатолий Якуш.

Конкурсная комиссия отберёт двух кандидатов, из которых горсовету предстоит выбрать нового мэра Омска. Для победы кандидату необходимо будет получить 21 депутатский голос. Ожидается, что имя преемника Вячеслава Двораковского, чьи полномочия истекают 11 июля, станет известно 19 апреля.