Омский губернатор поднялся в рейтинге влияния глав регионов

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило очередной рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации за февраль. По традиции возглавляет его мэр Москвы Сергей Собянин, а замыкает рейтинг глава Республики Марий-Эл Леонид Маркелов. Губернатор Омской области Виктор Назаров по сравнению с январём укрепил свои позиции, поднявшись в рейтинге на две строчки. Сейчас руководитель региона занимает 47 место против январского 49-го. Заметим, что его коллега по губернаторскому корпусу - глава Новосибирской области Владимир Городецкий занял в феврале 51 место, тогда как в январе он находился на 44.

Как отмечают эксперты агентства, в рейтинге усиливаются врио глав регионов, заявившие о своей готовности баллотироваться на пост губернатора на выборах 10 сентября. Старт в рейтинге новых врио, назначенных президентом в феврале, также вполне благоприятен. В то же время ухудшают позиции занимающих свои посты длительное время губернаторы, которых может затронуть следующая волна кадровой ротации, планируемая кремлевской администрацией.