Омский губернатор поднялся в рейтинге влияния глав регионов
Политика  •   7 марта 2017, 16:32, последнее обновление 7 марта 2017, 16:37  •  печать

Омский губернатор поднялся в рейтинге влияния глав регионов

Автор: Виктория Стрельникова

Глава региона Виктор Назаров в рейтинге влияния обошёл губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, заняв 47 место. 

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило очередной  рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации за февраль. По традиции возглавляет его мэр Москвы Сергей Собянин, а замыкает рейтинг глава Республики Марий-Эл Леонид Маркелов. Губернатор Омской области Виктор Назаров по сравнению с январём укрепил свои позиции, поднявшись в рейтинге на две строчки. Сейчас руководитель региона занимает 47 место против январского 49-го. Заметим, что его коллега по губернаторскому корпусу - глава Новосибирской области Владимир Городецкий занял в феврале 51 место, тогда как в январе он находился на 44.

Как отмечают эксперты агентства, в рейтинге усиливаются врио глав регионов, заявившие о своей готовности баллотироваться на пост губернатора на выборах 10 сентября. Старт в рейтинге новых врио, назначенных президентом в феврале, также вполне благоприятен. В то же время ухудшают позиции занимающих свои посты длительное время губернаторы, которых может затронуть следующая волна кадровой ротации, планируемая кремлевской администрацией.

Теги  •  #Виктор Назаров #выборы #рейтинг #Сергей Собянин

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