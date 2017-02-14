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Мэрия Омска решила снести 600 рекламных конструкций
Политика  •  14 февраля 2017, 16:07  •  печать

Мэрия Омска решила снести 600 рекламных конструкций

Автор: Артем Кримин

Омских предпринимателей призывают самостоятельно снести незаконно установленные рекламные конструкции, чтобы не понести дополнительные убытки. 

Сотрудники департамента имущественных отношений в ближайшее время начнут сносить незаконно установленные в городе рекламные щиты. По их словам, около 600 конструкций сегодня эксплуатируются с грубыми нарушениями как федерального законодательства, так и муниципальных норм.

- В феврале прошлого года утверждена схема расположения рекламных конструкций. Она предусматривает размещение 1913 рекламных конструкций на земельных участках вне зависимости от формы собственности, - сообщили в пресс-службе администрации города. - По итогам торгов, проводимых городским департаментом имущественных отношений, общее количество мест размещения рекламных конструкций составляет 1191.

В мэрии уверяют, что почти все собственники конструкций, ставших вдруг незаконно установленными, уже получили предписания о необходимости произвести демонтаж. Согласно законодательству, работы должны быть выполнены владельцем в 30-дневный срок с момента получения предписания. В случае если бизнесмены откажутся снести щиты добровольно, это будет сделано за счёт городского бюджета, а расходы впоследствии будут взысканы с владельцев конструкций.

r Теги  •  #мэрия #реклама #рекламная конструкция #снос

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