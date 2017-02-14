Елена Мизулина поддержала правительство Омской области в борьбе с "Синим китом"

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить игры в социальных сетях, доводящие детей до самоубийства.

Генеральная прокуратура по просьбе Елены Мизулиной проверит группы и аккаунты в социальных сетях, в которых распространяется игра, доводящая детей до самоубийства, сообщает пресс-служба члена Совета Федерации от исполнительной власти Омской области. Мизулина намерена написать обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки.

Используя игровые методики, детей завлекают в эти группы и подвергают смертельной опасности, побуждая самостоятельно уйти из жизни, - заявила Елена Мизулина. - Многие дети просто не в состоянии оценить реальную угрозу. Для них - это лишь виртуальная игра, забава, которая ничем плохим по определению закончиться не может. Тревогу бьют уже не только в центральных регионах, но и в Омской области, Красноярском крае, Дагестане. В смертельные игры оказались втянуты подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины.

Ранее рекламную кампанию против опасных игр в социальных сетях решили начать в правительстве Омской области. В частности, заместитель губернатора Омской области по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков заявил о намерении бороться с игрой "Синий кит".