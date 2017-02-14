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"Единая Россия" нашла пресс-секретаря в правительстве Омской области
Политика  •  14 февраля 2017, 14:38, последнее обновление 14 февраля 2017, 15:26  •  печать

"Единая Россия" нашла пресс-секретаря в правительстве Омской области

Автор: Василий Епанчинцев

Новым пресс-секретарём омского регионального отделения "Единой России" стала Оксана Кузнецова.

Сотрудник пресс-центра главного управления информационной политики Омской области Оксана Кузнецова назначена пресс-секретарём омского регионального отделения "Единой России". На этом посту она сменит Анну Попадюк, ставшую помощницей депутата Законодательного собрания.

Ранее Кузнецова занимала должность пресс-секретаря регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Также в качестве журналиста она сотрудничала с газетами "Вечерний Омск", "Омская правда", "Четверг" и информационным агентством "СуперОмск".

r Теги  •  #Единая Россия #пресс-секретарь

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