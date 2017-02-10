Пиарщик омского губернатора попал в "День Суслика"

Накануне БК55 сообщило, что в апреле начальника главного управления информационной политики правительства Омской области Станислава Сумарокова сменит медиаменеджер Евгений Гервальд. Также на должность начальника ГУИП рассматривается директор "Омской правды" Антон Медведев. Сетевое издание со ссылкой на источник в аппарате заместителя губернатора по вопросам внутренней политики Владимира Компанейщикова уверяет, что Сумарокову будет предложено занять должность заместителя начальника ГУИП.

Ответ Станислава Сумарокова издателю Сергею Сусликову, которому принадлежит БК55, не заставил себя ждать. Пиарщик омского губернатора признался, что неожиданно для себя попал в "День Суслика-2" по аналогии со знаменитым фильмом с Биллом Мюрреем "День сурка". "Меня очень повеселило, что "вброс" информации о моей скорой замене, - написал на своей страничке в Facebook Сумароков. - А я-то все думал, как г-н Сусликов ответит на мои прошлые высказывания по существу. И вот вижу: суть претензий одна - убрать меня как человека, посмевшего задать неудобные вопросы. Политика двойных стандартов продолжается...".

Ранее между Сумароковым и Сусликовым произошёл заочный спор о судьбе трёх уволенных редакторов районных газет. Как сообщал "Омск Здесь", одну из потерявших работу редакторов Евгению Острую из Большереченского района Народный фронт пристроил в районную газету Краснодарского края. Также Центральный районный суд признал обоснованным увольнение редактора газеты "Тарское Прииртышье" Ирины Мезениной. Редакторы районных газеты были уволены по истечению трудовых договоров.