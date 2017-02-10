Пиарщик омского губернатора попал в "День Суслика"
Политика  •  10 февраля 2017, 11:46, последнее обновление 10 февраля 2017, 11:48  •  печать

Пиарщик омского губернатора попал в "День Суслика"

Автор: Василий Епанчинцев

Начальник главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков ответил издателю Сергею Сусликову, что не собирается в отставку.

Накануне БК55 сообщило, что в апреле начальника главного управления информационной политики правительства Омской области Станислава Сумарокова сменит медиаменеджер Евгений Гервальд. Также на должность начальника ГУИП рассматривается директор "Омской правды" Антон Медведев. Сетевое издание со ссылкой на источник в аппарате заместителя губернатора по вопросам внутренней политики Владимира Компанейщикова уверяет, что Сумарокову будет предложено занять должность заместителя начальника ГУИП.

Ответ Станислава Сумарокова издателю Сергею Сусликову, которому принадлежит БК55, не заставил себя ждать. Пиарщик омского губернатора признался, что неожиданно для себя попал в "День Суслика-2" по аналогии со знаменитым фильмом с Биллом Мюрреем "День сурка". "Меня очень повеселило, что "вброс" информации о моей скорой замене, - написал на своей страничке в Facebook Сумароков. - А я-то все думал, как г-н Сусликов ответит на мои прошлые высказывания по существу. И вот вижу: суть претензий одна - убрать меня как человека, посмевшего задать неудобные вопросы. Политика двойных стандартов продолжается...".

Ранее между Сумароковым и Сусликовым произошёл заочный спор о судьбе трёх уволенных редакторов районных газет. Как сообщал "Омск Здесь", одну из потерявших работу редакторов Евгению Острую из Большереченского района Народный фронт пристроил в районную газету Краснодарского края. Также Центральный районный суд признал обоснованным увольнение редактора газеты "Тарское Прииртышье" Ирины Мезениной. Редакторы районных газеты были уволены по истечению трудовых договоров.

r Теги  •  #ГУИП #Сергей Сусликов #Станислав Сумароков

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске семь "подставных" бизнесменов отправились подметать улицы  •  сегодня, 11:37
Труппу омской Драмы пополнил актёр фильма "Бумер"  •  сегодня, 11:15
В Омске отправили под бульдозер 160 кг санкционных фруктов  •  сегодня, 11:07
Управляющие компании Омска заставляют пересчитать плату за ОДН  •  сегодня, 11:00
Бывшую начальницу отделения "Почты России" отправили под суд  •  сегодня, 10:50
С омских дорог уйдёт три десятка автобусов  •  сегодня, 10:37
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон