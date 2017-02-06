Омский губернатор почитал в кофейне Достоевского
Политика  •   6 февраля 2017, 11:30, последнее обновление 6 февраля 2017, 11:35  •  печать

Омский губернатор почитал в кофейне Достоевского

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в акции "Я читаю Достоевского".

В одной из омских кофеен губернатор Виктор Назаров записал видео для организованной Омским государственным университетом акции "Я читаю Достоевского". Глава региона прочёл фрагмент из цикла статей о русской литературе.

Также фотография Назарова с книгой появилась на его страничке в Instagram. "Принял приглашение студентов моего родного вуза #ОмГУ и поучаствовал в акции #ЯЧитаюДостоевского #ДостоевскийВОмске", - подписал снимок губернатор.

Акция ОмГУ "Я читаю Достоевского" приурочена к 195-летию великого русского писателя. Для участия в социальной эстафете необходимо записать видео, на котором участник читает любимую цитату или несколько предложений из творчества Достоевского. Эстафета передаётся трём друзьям.

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r Теги  •  #видео #Виктор Назаров #ОмГУ #Федор Достоевский

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