Омский губернатор почитал в кофейне Достоевского

В одной из омских кофеен губернатор Виктор Назаров записал видео для организованной Омским государственным университетом акции "Я читаю Достоевского". Глава региона прочёл фрагмент из цикла статей о русской литературе.

Принял приглашение студентов моего родного вуза #ОмГУ и поучаствовал в акции #ЯЧитаюДостоевского #ДостоевскийВОмске Фото опубликовано Виктор Назаров (@viktor.nazarov) Фев 5 2017 в 6:24 PST

Также фотография Назарова с книгой появилась на его страничке в Instagram. "Принял приглашение студентов моего родного вуза #ОмГУ и поучаствовал в акции #ЯЧитаюДостоевского #ДостоевскийВОмске", - подписал снимок губернатор.

Акция ОмГУ "Я читаю Достоевского" приурочена к 195-летию великого русского писателя. Для участия в социальной эстафете необходимо записать видео, на котором участник читает любимую цитату или несколько предложений из творчества Достоевского. Эстафета передаётся трём друзьям.