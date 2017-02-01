Бывшего омского депутата Госдумы похоронят на Северо-Восточном кладбище

С бывшим депутатом Госдумы Иваном Викторовым можно будет проститься 7 февраля во дворце искусств "Сибиряк" с 11:30 до 13:00, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации города. Викторов будет похоронен на Северо-Восточном кладбище.

Напомним, что Иван Викторов скончался 30 января на 81-м году жизни. Он был первым секретарём Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС в 1970-х годах. Позже Викторов стал начальником Омского областного управления статистики (1980-1998) и избирался депутатом Государственный Думы РФ четвёртого созыва от блока "Родина". Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.