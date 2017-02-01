Бывшего омского депутата Госдумы похоронят на Северо-Восточном кладбище
Политика  •   1 февраля 2017, 11:57, последнее обновление 1 февраля 2017, 12:09  •  печать

Бывшего омского депутата Госдумы похоронят на Северо-Восточном кладбище

Автор: Василий Епанчинцев

Прощание с Иваном Викторовым пройдёт 7 февраля во дворце искусств "Сибиряк".

С бывшим депутатом Госдумы Иваном Викторовым можно будет проститься 7 февраля во дворце искусств "Сибиряк" с 11:30 до 13:00, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации города. Викторов будет похоронен на Северо-Восточном кладбище.

Напомним, что Иван Викторов скончался 30 января на 81-м году жизни. Он был первым секретарём Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС в 1970-х годах. Позже Викторов стал начальником Омского областного управления статистики (1980-1998) и избирался депутатом Государственный Думы РФ четвёртого созыва от блока "Родина". Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.

У ЛДПР в Омске появился новый лидер

Скончался бывший омский депутат Госдумы Иван Викторов

r Теги  •  #Госдума #смерть

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
С омских улиц убрали 30 нелегальных рекламных конструкций  •  сегодня, 13:25
В Омске наркоман с ножом взял в заложницы школьницу  •  сегодня, 13:13
Омский предприниматель торговал алкоголем из-под полы  •  сегодня, 13:00
С осени количество омичей-банкротов увеличилось почти в два раза  •  сегодня, 12:17
Омичам покажут 40 видов пауков и скорпионов  •  сегодня, 12:10
Известный блогер отправляет мэра Омска на пенсию  •  сегодня, 12:05  •  
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон