Прокуратура оспорила мягкий приговор главе Тевризского района

Тевризский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Тевризского района 46-летнего Вячеслава Тарасова, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

С апреля по август 2012 года Тарасов обеспечил победу на аукционе ООО "Каскад" на проведение ремонта дороги в Тевризе на сумму более 15 млн рублей. Фактически ремонт производило местное ДРСУ, справившееся за 8 млн рублей. Сумма ущерба от действий главы района составила 7 млн рублей.

Тевризский районный суд назначил Вячеславу Тарасову наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд лишил его права в течение двух с половиной лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Прокуратура посчитала приговор излишне мягким. В апелляции надзорный орган требует для Тарасова четыре года тюрьмы с лишением права в течение двух с половиной лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.