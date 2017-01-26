Омского сенатора Мизулину официально исключили из партии

"Справедливая Россия" удовлетворила заявление Елены Мизулиной о выходе из партии.

На заседании 24 января совет омского регионального отделения "Справедливой России" удовлетворил заявление члена Совета Федерации Елены Мизулиной о выходе из партии, сообщает пресс-служба справедливороссов. Сенатор объявила о своём намерении покинуть партию в минувший понедельник.

Первым делом члены совета проголосовали за принятие новых членов партии, - сообщили в омском региональном отделении. - Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды "Справедливой России" в Омской области.

Мизулина состояла в партии с 2007 года. Сейчас в Совете Федерации она представляет исполнительную власть Омской области.

Также 28 января должна пройти конференция омского регионального отделения "СР", на котором председателем совета планируют избрать предпринимателя Владимира Гуселетова. Его кандидатура уже одобрена федеральным руководством партии.