Дата выборов омского Горсовета станет известна в июне
Политика  •  25 января 2017, 13:46, последнее обновление 25 января 2017, 13:50  •  печать

Дата выборов омского Горсовета станет известна в июне

Автор: Екатерина Криль

В июне депутаты должны назначить дату выборов своих приемников. Скорее всего, голосование произойдёт в сентябре.

Сегодня, 25 января, состоялось первое заседание весенней сессии Омского городского совета (ОГС). Депутаты утвердили план работы до летних каникул. В течение этого времени необходимо утвердить нормативную базу для проведения выборов депутатов ОГС шестого созыва и назначения следующего главы города. Дата депутатских выборов будет определена с 13 по 21 июня. Добавим, что ближайший Единый день голосования назначен на 10 сентября 2017 года.

Следующий созыв депутатов Омского городского Совета примет участие в назначении мэра. Будущий градоначальник будет выбран по новой схеме: Горсовет проведёт отбор кандидатов, и из них комиссия, состоящая из депутатов ОГС и представителей губернатора, выберет мэра. Полномочия нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского истекают 17 июня. 

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r Теги  •  #выборы #Горсовет #мэр

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