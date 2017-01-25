Народный фронт разберётся с увольнением редакторов трёх омских газет
Политика  •  25 января 2017, 11:35, последнее обновление 25 января 2017, 11:38  •  печать

Народный фронт разберётся с увольнением редакторов трёх омских газет

Автор: Василий Епанчинцев

Права уволенных трёх главных редакторов районных газет намерен отстаивать Общероссийский народный фронт.

В центральном штабе Общероссийского народного фронта заявили, что намерены разобраться с увольнением трёх главных редакторов районных газет в Омской области, сообщает пресс-служба общественного движения. В ОНФ считают, что прекращение трудовых договоров с опытными специалистами выглядит как минимум странно.

В нашем распоряжении пока имеется информация только из открытых источников, но уже сейчас и фактически, и юридически озвученная причина увольнения представляется сомнительной, - заявила депутат Госдумы Наталья Костенко. - Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ в самое ближайшее время свяжутся с уволенными журналистами.  После того как будет получена вся необходимая информация, наши эксперты помогут уволенным редакторам сформировать правовую позицию и отстоять свои права.

Напомним, что главное управление информационной политики (ГУИП) правительства Омской области не продлила трудовые договоры с главными редакторами районных газет Евгенией Острой ("Наша Иртышская правда"), Ириной Мезениной "Тарское Прииртышье" и Виктором Сидоренко (Ihre Zeitung). Начальник ГУИП Станислав Сумароков называл непродление договоров с главными редакторами рабочими моментами: "Многие редакторы сумели убедить меня в своей компетенции и остались на своих местах. С остальными мы расстались просто по истечении трудовых соглашений".

Омский сенатор Мизулина покинула "Справедливую Россию"

Омский губернатор заглянет в карман городских чиновников

r Теги  •  #ГУИП #Народный фронт #Станислав Сумароков

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Баскетболистки "Нефтяника" одержали двенадцатую победу в сезоне  •  сегодня, 11:05
Омским предпринимателям не мешает коррупция  •  сегодня, 10:45  •   1
В УФНС рассказали, сколько налогов поступило в бюджет Омской области  •  сегодня, 10:30
Каждая шестая омская компания планирует сократить сотрудников  •  сегодня, 10:20
Омская судья, подозреваемая в мошенничестве, не нашла поддержки у коллег  •  сегодня, 10:08
Восемь школ Омска закрыты на карантин  •  сегодня, 09:45  •   2
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон