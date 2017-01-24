Омский губернатор заглянет в карман городских чиновников

Комитет Госдумы по безопасности сегодня готовится рассмотреть президентский законопроект, ужесточающий антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов, сообщают "Известия". В случае его принятия нижней палатой губернаторам будет поручено проверять достоверность деклараций о доходах муниципальных служащих. Если будет выявлен факт указания недостоверных сведений, то полномочия чиновника могут быть прекращены досрочно. То же самое касается муниципальных депутатов.

В думском комитете отмечают, что половина всех коррупционных нарушений совершается на местном уровне. Ужесточение мер позволит выявлять коррупционеров на ранних этапах.