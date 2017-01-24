Омский губернатор заглянет в карман городских чиновников
Политика  •  24 января 2017, 09:25, последнее обновление 24 января 2017, 09:34  •  печать

Омский губернатор заглянет в карман городских чиновников

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров получит право увольнять муниципальных коррупционеров.

Комитет Госдумы по безопасности сегодня готовится рассмотреть президентский законопроект, ужесточающий антикоррупционный контроль в отношении муниципальных служащих и депутатов, сообщают "Известия". В случае его принятия нижней палатой губернаторам будет поручено проверять достоверность деклараций о доходах муниципальных служащих. Если будет выявлен факт указания недостоверных сведений, то полномочия чиновника могут быть прекращены досрочно. То же самое касается муниципальных депутатов.

В думском комитете отмечают, что половина всех коррупционных нарушений совершается на местном уровне. Ужесточение мер позволит выявлять коррупционеров на ранних этапах.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #местное самоуправление

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