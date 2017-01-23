Омский сенатор Мизулина покинула "Справедливую Россию"
Политика  •  23 января 2017, 13:05, последнее обновление 23 января 2017, 13:10  •  печать

Омский сенатор Мизулина покинула "Справедливую Россию"

Автор: Василий Епанчинцев

Член Совет Федерации Елена Мизулина написала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия".

Представляющая в Совете Федерации Омскую область Елена Мизулина решила выйти из партии "Справедливая Россия", сообщает пресс-служба сенатора. Соответствующее заявление направлено в омское региональное отделение "СР". В партии Сергея Миронова Мизулина состояла с 2007 года. Ранее она руководила омскими справедливороссами и представляла региона в Госдуме шестого созыва.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", омское региональное отделение "Справедливой России" возглавит предприниматель Владимир Гуселетов. Ожидается, что он возглавит список партии на выборах в Омский городской Совет в 2017 году.

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r Теги  •  #Елена Мизулина #Справедливая Россия

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