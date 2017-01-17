Глава МВД Колокольцев поручил омской полиции снизить число тяжких и коррупционных преступлений
Политика  •  16 января 2017, 20:18, последнее обновление 16 января 2017, 20:36  •  печать

Глава МВД Колокольцев поручил омской полиции снизить число тяжких и коррупционных преступлений

Автор: Екатерина Криль

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил основные задачи, которые предстоит решить новому руководителю омского УМВД Леониду Коломийцу.

Владимир Колокольцев прибыл сегодня, 16 декабря, в Омск, чтобы представить личному составу нового начальника УМВД России по Омской области. Указ о назначении Леонида Коломийца был подписан президентом ещё 28 декабря.

 

Представляя нового руководителя, Колокольцев назвал приоритетные направления деятельности местного УМВД:

В первую очередь, необходимо повысить эффективность предупреждения тяжких преступлений против личности, а также посягательств, совершаемых в общественных местах, и мошенничеств. И не только держать ситуацию под контролем, но и предпринимать действенные меры по её улучшению.

Кроме того, в числе приоритетных задач - выявление и пресечение организованной преступности, коррупции и преступлений в бюджетной сфере, повышение контроля за качеством доследственных проверок по заявлениям граждан, улучшения учётно-регистрационной дисциплины. "Категорически недопустима практика укрытия преступлений, в том числе путём принятия необоснованных процессуальных решений. Нельзя забывать, что за каждым таким случаем стоят конкретные люди, которые рассчитывают на вашу помощь", - цитирует Колокольцева пресс-служба омского УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Глава МВД России Колокольцев представит нового начальника омской полиции

r Теги  •  #Владимир Колокольцев #Леонид Коломиец #УМВД #фото

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