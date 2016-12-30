Омич стал заместителем Сергея Лаврова

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем министра иностранных дел уроженца Омска Анатолия Антонова. Он будет отвечать в МИДе за общие вопросы военно-политической безопасности.

С 2011 года Антонов занимал пост заместителя министра обороны. В оборонном ведомстве он курировал вопросы международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества.

Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО. С 2004 по 2011 год дипломат возглавлял департамент министерства иностранных дел по вопросам безопасности и разоружения.