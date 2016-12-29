В новогоднем обращении омский мэр похвастался Любинским проспектом и ремонтом дорог

В своём новогоднем обращении мэр Омска Вячеслав Двораковский подвёл итоги 2016 года. По традиции градоначальник вспомнил о том, что это был год 300-летия Омска. К юбилею удалось реконструировать Любинский проспект и провести масштабный ремонт дорог.

Октябрьский и Ленинский округа соединил долгожданный путепровод на улице 15-я Рабочая, - сказал Двораковский. – Новую жизнь получили зелёные зоны города – скверы дружбы народов, имени 30-летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной. Сотни нуждающихся семей досрочно получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья.

Мэр также отметил, что юбилей стал импульсом для нового развития города, а появившееся "чувство большой и тёплой семьи" необходимо "сохранить и укрепить".