Омич Олег Камшилов стал прокурором Крыма
Политика  •  29 декабря 2016, 14:07, последнее обновление 29 декабря 2016, 14:56  •  печать

Омич Олег Камшилов стал прокурором Крыма

Автор: Вероника Делор

Уроженец Омска заменил Наталью Поклонскую на посту прокурора Крыма.

Вчера, 28 декабря, Государственный совет Крыма на внеочередном заседании согласовал назначение Олега Камшилова на должность прокурора Республики Крым, сообщает "Тасс". Ранее уроженец Омска работал первым зампрокурором Москвы.

Кандидатуру Камшилова представил заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек. По его словам, у нашего земляка большой опыт работы, и по своим профессиональным качествам он сможет организовать деятельность крымской прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Крыма прокомментировали данную ситуацию.

Согласование в Горсовете прошло, однако указа президента РФ ещё не было, - рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора. С 2004 по 2015 год занимал должность первого заместителя прокурора Красноярского края, а с ноября 2015 года стал первым заместителем прокурора города Москвы.

Напомним, с мая 2014 года по октябрь 2016 года прокурором Крыма была Наталья Поклонская.

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

r Теги  •  #главный прокурор Крыма #Крым #омич
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