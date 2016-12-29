Омский губернатор назвал кандидатов на пост мэра
Политика  •  29 декабря 2016, 08:25, последнее обновление 29 декабря 2016, 08:29  •  печать

Омский губернатор назвал кандидатов на пост мэра

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров заявил, что может и хочет влиять на выборы мэра Омска по новой схеме.

Губернатор Омской области Виктор Назаров намерен разделить с депутатами Омского городского Совета ответственность за избрание мэра областной столицы, сообщают "Аргументы и факты". Глава региона впервые очертил круг потенциальных кандидатов, которым в следующем году предстоит пройти через конкурсную комиссию.

И в регионе, и в городе есть много достойных людей, способных эффективно управлять сложной городской системой, - считает Назаров. - Я могу и буду влиять на решение комиссии. При этом, безусловно, разделяя с депутатами ответственность за выбор.

В конкурсную комиссию войдут представители губернатора и депутаты муниципального представительного органа. Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают в начале июля. Также Виктор Назаров напомнил, что градоначальник, избранный по новой схеме, будет полноправным хозяином города, а не наёмным сити-менеджером.

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