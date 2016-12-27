Самых богатых чиновников Омской области нашли в Марьяновском районе

Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики составили список среднемесячных номинальных заработных плат в муниципальных образованиях Омской области. Согласно представленным данным, самая высокая зарплата (если не брать во внимание областной центр) у чиновников Марьяновского района – 31861 руб. без вычета налогов. На втором месте оказались работники органов местного самоуправления Таврического района – 29057. Третье место занял Исилькульский район – 28624 руб.

Самые "бедные" чиновники, как оказалось, работают в Усть-Ишимском районе. По данным Омскстата, их среднемесячная номинальная заработная плата составляет 18469 руб.