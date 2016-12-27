Самых богатых чиновников Омской области нашли в Марьяновском районе
Политика  •  27 декабря 2016, 16:01, последнее обновление 27 декабря 2016, 16:10  •  печать

Самых богатых чиновников Омской области нашли в Марьяновском районе

Автор: Артем Кримин

Омскстат назвал сумму среднемесячной заработной платы работников органов местного самоуправления и избирательных комиссий. 

Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики составили список среднемесячных номинальных заработных плат в муниципальных образованиях Омской области. Согласно представленным данным, самая высокая зарплата (если не брать во внимание областной центр) у чиновников Марьяновского района – 31861 руб. без вычета налогов. На втором месте оказались работники органов местного самоуправления Таврического района – 29057. Третье место занял Исилькульский район – 28624 руб.

Самые "бедные" чиновники, как оказалось, работают в Усть-Ишимском районе. По данным Омскстата, их среднемесячная номинальная заработная плата составляет 18469 руб. 

r Теги  •  #зарплата #Омск #Омская область #омские чиновники #Омскстат
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Роспотребнадзор с начала года будет принимать не все жалобы омичей  •  сегодня, 16:23
Омские мошенники примеряют костюмы Деда Мороза и Снегурочки  •  сегодня, 16:10
Под новый год омич угнал бывшую  •  сегодня, 16:00
За год в Омске установили более тысячи новых дорожных знаков  •  сегодня, 15:49
В Омске заключенные купили подарки воспитанникам детского дома  •  сегодня, 15:13  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь