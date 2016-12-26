Чиновники омской мэрии почтили память погибших при крушении Ту-154
Политика  •  26 декабря 2016, 11:10, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:30  •  печать

Чиновники омской мэрии почтили память погибших при крушении Ту-154

Автор: Василий Епанчинцев

Традиционное аппаратное совещание в администрации города началось с минуты молчания.

В городе на всех муниципальных зданиях приспущены флаги России, Омской области и города Омска в знак траура по погибшим при крушении самолёта Ту-154 министерства обороны РФ, сообщает администрация города. Традиционное аппаратное совещание началось с минуты молчания.

Мы вместе со всей страной скорбим по жертвам чудовищной катастрофы. Вечная память погибшим. Терпения и мужества их родным и близким, - сказал мэр Омска Вячеслав Двораковский.

В Омске сегодня отменены запланированные массовые мероприятия, посвящённые новогодним и рождественским праздникам. В частности открытие окружной ёлки в Советском парке перенесли на 17:00 27 декабря. Также завтра в 14:00 откроется каток у "Континента".

Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Траур

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