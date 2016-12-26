Депутата-должницу Свешникову сняли с поста в омском Горсовете

Во фракции "Справедливая Россия" в Городском Совете сменился руководитель. Этого статуса лишилась Елена Свешникова, попавшая в скандал с огромным долгом за коммунальные услуги.

Такое решение "справедливороссы" приняли после того, как Свешникова объявила голодовку в минувшую пятницу. По данным журналистов программы "Омск Здесь", однопартийцы не поддержали депутата в её акции и назначили руководителем фракции Антона Дубеля, недавно вошедшего в состав нынешнего созыва Горсовета.

Отметим, что Антон Дубель также числится в должниках. По данным УФССП России по Омской области, его задолженность по кредитным платежам перед банком составляет 721 906 рублей. На Дубеля наложен запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Елена Свешникова объявила голодовку, чтобы с неё списали долги по пяти исполнительным производствам на общую сумму 160 081 рубль. С 2012 года депутат не платит за квартиру, в которой прописана. Свешникова объясняет, что не является собственником жилья: в квартире по договору социального найма жил её отец, ветеран войны, и после его смерти с дочерью договор не заключали. Впрочем, если семья не заплатит по долгам, их могут выселить из квартиры.