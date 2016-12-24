Мединский поставил омским властям "пять" за проведённый юбилей города

Сегодня, 24 декабря, министр культуры России Владимир Мединский находится с официальным визитом в Омске. Чиновник побывал на выставке военной истории в Воскресенском соборе и на открытии отремонтированного Омского цирка. Оба объекта входили в программу подготовки к 300-летию основания города. Итоги этой программы Мединский обсудил с губернатором Омской области Виктором Назаровым.

Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону - с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить "Галёрку" и завершить работы над "Эрмитажем". Ставлю вам "отлично" за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации, - цитирует Мединского портал "Омская губерния".

Отметим, что все перечисленные министром объекты изначально планировалось открыть непосредственно к юбилею города. Однако строительные работы всё ещё продолжаются.