Мединский поставил омским властям "пять" за проведённый юбилей города
Политика  •  24 декабря 2016, 18:03, последнее обновление 24 декабря 2016, 18:09  •  печать

Мединский поставил омским властям "пять" за проведённый юбилей города

Автор: Екатерина Криль

Федеральный чиновник, курировавший подготовку к 300-летию Омска, считает, что местная администрация справилась с проведением праздника.

Сегодня, 24 декабря, министр культуры России Владимир Мединский находится с официальным визитом в Омске. Чиновник побывал на выставке военной истории в Воскресенском соборе и на открытии отремонтированного Омского цирка. Оба объекта входили в программу подготовки к 300-летию основания города. Итоги этой программы Мединский обсудил с губернатором Омской области Виктором Назаровым.

Надо закончить Омскую крепость, и превратить этот объект в комплексную пешеходную туристическую и рекреационную зону - с рестораном, гостиницей, музеем, опять же Воскресенский собор рядом. Во-вторых, надо достроить "Галёрку" и завершить работы над "Эрмитажем". Ставлю вам "отлично" за большую работу к 300-летию Омска, за организацию работы всей вашей администрации, - цитирует Мединского портал "Омская губерния".

Отметим, что все перечисленные министром объекты изначально планировалось открыть непосредственно к юбилею города. Однако строительные работы всё ещё продолжаются.

За подготовку Омска к 300-летию министру Мединскому вручат госнаграду

В Воскресенском соборе открылся воинский музей

r Теги  •  #300-летие Омска #Виктор Назаров #Владимир Мединский

Комментарии

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Кирилл Менько  •  24 декабря 2016, 19:38

5 баллов из 10

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Сергей Мамедов  •  24 декабря 2016, 19:37

Ну а почему бы и нет, ведь никаких крамольных рок опер, спектаклей не прошло...

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