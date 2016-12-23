Новым лидером омских единороссов стал Юрий Тетянников
Политика  •  23 декабря 2016, 14:21, последнее обновление 23 декабря 2016, 14:22  •  печать

Новым лидером омских единороссов стал Юрий Тетянников

Автор: Василий Епанчинцев

Александр Артёмов покинул пост секретаря политсовета омского регионального отделения "Единой России".

На сегодняшней конференции омского регионального отделения "Единой России" в ДИ "Сибиряк" секретарём политсовета избран Юрий Тетянников. Он сменит на этом посту Александра Артёмова, возглавлявшего партию в течение девяти лет. Артёмов сосредоточится на работе в Законодательном собрании, где он занимает должности руководителя фракции "Единая Россия" и вице-спикера.

Юрий Тетянников родился 27 февраля 1967 года. В 1986 году окончил Омский политехнический институт. В 2004 году был назначен вице-мэром Омска. С 2009 года и по настоящее время занимает должность первого заместителя главы Омского района. С 2010 года возглавляет районное отделение "Единой России".

r Теги  •  #Александр Артемов #Единая Россия #Юрий Тетянников

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