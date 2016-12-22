Бывший лидер ЛДПР стал советником омского губернатора

Экс-глава омского регионального отделения ЛДПР Алексей Ромахин назначен советником губернатора на общественных началах, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Соответствующий документ глава региона Виктор Назаров подписал сегодня.

Алексей Ромахин является выпускником Омской академии МВД. Основатель группы компаний "Авангард", работающей в сфере безопасности и юриспруденции. В 2015 году Ромахин возглавил омское региональное отделение ЛДПР, однако ушёл со своего поста в июне 2016 года за два месяца до выборов. Причиной отставки стало невключение политика в список кандидатов в депутаты Госдумы по решению федерального руководства партии Владимира Жириновского.

Недавно Алексей Ромахин возглавил фонд промышленного развития Омска "Город будущего" и стал издателем журнала "Пром".

ОМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ ПРОМЕНЯЛИ ПУШКИНКУ НА ДИ "СИБИРЯК"