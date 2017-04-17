Театр мод "ОбраZ" представил спектакль "ПУТЬ"

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17 апреля 2017, понедельник, 12:01
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В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
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В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
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Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
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В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
25
"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"
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"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
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"Хор Турецкого" спел для омских женщин
18
Омичка надула гигантский мыльный пузырь с людьми внутри
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Омские моржи проводили зиму массовым обливанием водой
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
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