Фоторепортажи

Христос воскрес: в храмах Омской области прошли Пасхальные богослужения
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Православные отметили Вербное воскресенье
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"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
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Навруз принёс в Омск весну
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В Омске завершился конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Шпета
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Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске
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В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
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В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
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Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
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В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
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"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"
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"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
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"Хор Турецкого" спел для омских женщин 
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Омичка надула гигантский мыльный пузырь с людьми внутри
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Омские моржи проводили зиму массовым обливанием водой
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
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"Лыжня России" собрала тысячи омичей
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Омичи устроили морозный дрифт
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