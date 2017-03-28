Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске

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28 марта 2017, вторник, 12:50
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
29
"Лыжня России" собрала тысячи омичей
40
Омичи устроили морозный дрифт
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