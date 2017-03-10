"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"

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10 марта 2017, пятница, 01:13
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"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
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"Лыжня России" собрала тысячи омичей
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Омичи устроили морозный дрифт
27
"Авангард" погрузился в подготовку к плей-офф
37
Когда собаки лучше докторов
27
Хоккей по-сибирски. Чиновники и священнослужители вышли на лёд в валенках
37
Крещение без морозов. Омичи проходят обряд омовения
43
Заключённые отмечают Крещение Господне за решёткой
46
Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
44
Еврейская община Омска отмечает Хануку
26
Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
25
Омский цирк открылся ярким шоу
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Воскресенский собор превращается в храм-музей
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