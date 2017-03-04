"Хор Турецкого" спел для омских женщин 

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4 марта 2017, суббота, 00:55
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" погрузился в подготовку к плей-офф
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Когда собаки лучше докторов
27
Хоккей по-сибирски. Чиновники и священнослужители вышли на лёд в валенках
37
Крещение без морозов. Омичи проходят обряд омовения
43
Заключённые отмечают Крещение Господне за решёткой
46
Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
44
Еврейская община Омска отмечает Хануку
26
Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
25
Омский цирк открылся ярким шоу
46
Воскресенский собор превращается в храм-музей
22
Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
18
В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
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На платформе ТК "Продвижение" открыт первый региональный телеканал на Южном Урале
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