Фоторепортажи

Омские моржи проводили зиму массовым обливанием водой
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
56
23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
45
"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
29
"Лыжня России" собрала тысячи омичей
40
Омичи устроили морозный дрифт
27
"Авангард" погрузился в подготовку к плей-офф
37
Когда собаки лучше докторов
27
Хоккей по-сибирски. Чиновники и священнослужители вышли на лёд в валенках
37
Крещение без морозов. Омичи проходят обряд омовения
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Заключённые отмечают Крещение Господне за решёткой
46
Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
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Еврейская община Омска отмечает Хануку
26
Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
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Омский цирк открылся ярким шоу
46
Воскресенский собор превращается в храм-музей
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Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
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В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
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Дед Мороз распахнул омичам двери своей резиденции
35
Петушок, горки и лабиринт. В Омске строят крупный ледовый городок
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