Михаил Казиник 1200х90

Фоторепортажи

"Лыжня России" собрала тысячи омичей
40
Омичи устроили морозный дрифт
27
"Авангард" погрузился в подготовку к плей-офф
37
Когда собаки лучше докторов
27
Хоккей по-сибирски. Чиновники и священнослужители вышли на лёд в валенках
37
Крещение без морозов. Омичи проходят обряд омовения
43
Заключённые отмечают Крещение Господне за решёткой
46
Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
44
Еврейская община Омска отмечает Хануку
26
Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
25
Омский цирк открылся ярким шоу
46
Воскресенский собор превращается в храм-музей
22
Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
18
В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
31
Дед Мороз распахнул омичам двери своей резиденции
35
Петушок, горки и лабиринт. В Омске строят крупный ледовый городок
15
Омичи строят свой Кремль - из снега и льда
31
Настоящий волшебник. Дед Мороз из Великого Устюга заехал в Омск
28
Омичи устроили мемориал жертвам хабаровских живодёрок
25
В Омске выбрали самую красивую казашку
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