Омичи устроили морозный дрифт

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13 февраля 2017, понедельник, 17:30
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Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
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Омский цирк открылся ярким шоу
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Воскресенский собор превращается в храм-музей
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Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
18
В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
31
Дед Мороз распахнул омичам двери своей резиденции
35
Петушок, горки и лабиринт. В Омске строят крупный ледовый городок
15
Омичи строят свой Кремль - из снега и льда
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Настоящий волшебник. Дед Мороз из Великого Устюга заехал в Омск
28
Омичи устроили мемориал жертвам хабаровских живодёрок
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Омичи открыли сезон зимних катаний
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