LIVE: Встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом Романом Качановым

Завтра, 14 февраля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится творческая встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом Романом Качановым.

Создатели картины "Повелители снов" расскажут об особенностях своей работы, поделятся киноопытом, а также дадут авторские советы начинающим деятелям искусства.

Добавим, что действия увлекательного фильма Качанова и Багровой "Повелитель снов" происходят в недалёком будущем, где вот уже более десяти лет Корпорация Снов успешно занимается тем, что производит всевозможные позитивные сны. Купивших необычную услугу клиентов ожидают романтические встречи и увлекательные путешествия.

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.