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LIVE: Встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом Романом Качановым
LIVE  •  13 февраля 2017, 13:50, последнее обновление 13 февраля 2017, 16:32  •  печать

LIVE: Встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом Романом Качановым

Завтра, 14 февраля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится творческая встреча с режиссёром Ириной Багровой и сценаристом Романом Качановым.

Создатели картины "Повелители снов" расскажут об особенностях своей работы, поделятся киноопытом, а также дадут авторские советы начинающим деятелям искусства.

Добавим, что действия увлекательного фильма Качанова и Багровой "Повелитель снов" происходят в недалёком будущем, где вот уже более десяти лет Корпорация Снов успешно занимается тем, что производит всевозможные позитивные сны. Купивших необычную услугу клиентов ожидают романтические встречи и увлекательные путешествия.

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

r Теги  •  #live #Ирина Багрова #Наталья Качанова #пресс-центр МКР-Медиа #творческая встреча

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