Житель Омской области изнасиловал школьницу, угрожая ей вилкой
Криминал  •  14 апреля 2017, 11:15, последнее обновление 14 апреля 2017, 11:20  •  печать

Житель Омской области изнасиловал школьницу, угрожая ей вилкой

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В Омской области мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу, однако о преступлении стало известно только два года спустя. Суд приговорил его к восьми с половиной годам тюрьмы в колонии строгого режима.

Следственный комитет РФ Омской области собрал доказательства вины 55-летнего жителя Большереченского района Омской области. Поэтому суд признал его виновным по пункту "а" части третьей ст. 131 УК РФ.

Следствие и суд установили, что летом 2016 года мужчина был пьян и находился у себя дома. В это время в дом пришла 14-летняя племянница, чтобы помочь по хозяйству его матери. Обвиняемый, угрожая девочке металлической вилкой, изнасиловал ей.

О произошедшем правоохранительные органы узнали только осенью 2016 года: девочка, никому не рассказавшая о случившемся, обратилась к врачу. Не смотря на то, что с момента преступления прошло время, следственные органы вместе с УМВД России по Омской области собрали доказательства вины. Суд назначил мужчине наказание в виде восьми с половиной лет в колонии строгого режима.

Теги  •  #изнасилование #педофил #племянница #суд #уголовное дело #школьница

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