Житель Омской области отправится в колонию за насилие над 7-летней девочкой

Суд в Омской области вынес приговор в отношении 53-летнего жителя Тюкалинска, признанного виновным в нападении на 7-летнюю девочку и совершении в её отношении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, инцидент произошел ещё в декабре 2016 года. Житель Тюкалинска, ранее неоднократно судимый, в том числе и по преступлениям против половой неприкосновенности, будучи пьяным, прямо на улице напал на девочку. "С целью удовлетворения своей половой потребности подошел сзади к 7-летней девочке, обхватив руками, прижал её к себе и высказал намерение совершить половой акт, а после того как ребёнок начал звать на помощь и попытался вырваться, зажал ей рот рукой", - рассказали в Следственном комитете.

Мужчина совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера, после чего убежал. Ребёнок рассказал о произошедшем своей матери, которая сразу обратилась в полицию. В течение суток насильник был задержан. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.