Омские следователи раскрыли три убийства за сутки

В Омске по горячим следам раскрыли убийства трёх местных жителей. Так, 18 марта, было обнаружено тело 29-летнего бомжа возле коллектора на пересечении улиц Волкова и проспекта Королёва. К преступлению оказалась причастна бездомная 25-летняя знакомая погибшего, которая избила мужчину до смерти за сексуальные домогательства. В настоящее время она арестована.

В тот же день в квартире, расположенной в доме на улице Молодова, нашли труп 60-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что 75-летний хозяин квартиры ударил ножом собутыльника во время ссоры. СК поместил мужчину под домашний арест.

19 марта в 18:30 в квартире, расположенной на улице 5-я Линия, обнаружили тело 50-летней женщины с ножевыми ранениями. К преступлению оказался причастен ранее судимый за убийство и кражу 52-летний сожитель погибшей, отрицавший свою вину.

По версии следствия, накануне безработный подозреваемый выпивал в компании друзей. Когда спиртное закончилось, он потребовал у сожительницы деньги на бутылку, но получил отказ. Из-за этого произошёл скандал, в результате которого мужчина ударил её в живот ножом. Из-за того, что злоумышленник не вызвал скорую, женщина скончалась через полтора суток.