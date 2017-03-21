Омские следователи раскрыли три убийства за сутки
Криминал  •  21 марта 2017, 13:30  •  печать

Омские следователи раскрыли три убийства за сутки

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Следственный комитет раскрыл три убийства, произошедших на минувших выходных.

В Омске по горячим следам раскрыли убийства трёх местных жителей. Так, 18 марта, было обнаружено тело 29-летнего бомжа возле коллектора на пересечении улиц Волкова и проспекта Королёва. К преступлению оказалась причастна бездомная 25-летняя знакомая погибшего, которая избила мужчину до смерти за сексуальные домогательства. В настоящее время она арестована.

В тот же день в квартире, расположенной в доме на улице Молодова, нашли труп 60-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что 75-летний хозяин квартиры ударил ножом собутыльника во время ссоры. СК поместил мужчину под домашний арест.

19 марта в 18:30 в квартире, расположенной на улице 5-я Линия, обнаружили тело 50-летней женщины с ножевыми ранениями. К преступлению оказался причастен ранее судимый за убийство и кражу 52-летний сожитель погибшей, отрицавший свою вину.

По версии следствия, накануне безработный подозреваемый выпивал в компании друзей. Когда спиртное закончилось, он потребовал у сожительницы деньги на бутылку, но получил отказ. Из-за этого произошёл скандал, в результате которого мужчина ударил её в живот ножом. Из-за того, что злоумышленник не вызвал скорую, женщина скончалась через полтора суток.

Теги  •  #следственный комитет #убийство

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