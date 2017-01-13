Омичка раздела мужчину в кафе, чтобы подарить знакомым телефон

Накануне с заявлением о пропаже куртки и телефона в полицию обратился 34-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В кафе он познакомился с двумя девушками и вскоре обнаружил пропажу висевшей на стуле куртки, в которой находился сотовый телефон. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления была задержана 25-летняя жительница Центрального округа. Похищенное имущество она отдала знакомым. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". Ранее не судимой девушке грозит до пяти лет лишения свободы.