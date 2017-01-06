Пьяный омич убил свою жену из-за подозрения в измене
Криминал  •   5 января 2017, 21:03, последнее обновление 5 января 2017, 21:12  •  печать

Пьяный омич убил свою жену из-за подозрения в измене

Автор: Вероника Делор

46-летний разнорабочий сломал шею жене на почве ревности. 

Вчера, 4 января, в квартире на улице Фугенфирова было обнаружено тело 44-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В результате следственной проверки задержан 46-летний муж погибшей. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил жену в измене. После чего жестоко избил супругу, травмировав ей шею. Из-за этого женщина скончалась на месте.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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r Теги  •  #пьяный муж #ревность #убийство
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