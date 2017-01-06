Пьяный омич убил свою жену из-за подозрения в измене

Вчера, 4 января, в квартире на улице Фугенфирова было обнаружено тело 44-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В результате следственной проверки задержан 46-летний муж погибшей. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрил жену в измене. После чего жестоко избил супругу, травмировав ей шею. Из-за этого женщина скончалась на месте.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.