Житель Омской области избил железным совком сестру

В Калачинском районе между братом и сестрой произошёл конфликт.

Накануне в Калачинскую ЦРБ из посёлка Индейка была доставлена 40-летняя женщина, сообщает "Вечерний Омск". Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, пневмоторакс и разрыв легкого. О криминальной травме сообщили в полицию.

Установлено, что в ходе ссоры женщину избил её родной, 24-летний, брат, который зашел к сестре в гости, - заявили в пресс-службе УМВД России по Омской области. – Между родственниками возникла ссора. Мужчина схватил железный совок и начал избивать сестру.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, похожего на оружие". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.