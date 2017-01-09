Ростислав Бершауэр: "Викинг" отличается от других российских фильмов"

О сильных и слабых сторонах фильма "Викинг" и о том, как добиться успеха начинающим актёрам, "Омск Здесь" узнал у известного актёра, уроженца Омска Ростиcлава Бершауэра.

Ростислав, поделитесь своими впечатлениями от Вашего нового фильма "Викинг"?

История князя Владимира, которая легла в основу фильма, - это один из самых сильных моментов в российской истории. И сам фильм получился хорошим. Там есть, конечно, минусы. Но они связаны с сокращениями: человек смотрит фильм и не понимает, откуда возникает та или иная сцена - немножко рвано смотрится. Это ведь масштабная история, и было отснято очень много материала. Но в итоговую версию вошла лишь часть - иначе фильм бы получился слишком длинным для показа в кинотеатрах. Естественно, из-за этого что-то вылетело. Но в целом фильм получился хорошим: в нём много такого, чего в нашем кино нет.

Благодаря звёздному составу, атмосферности и зрелищности сцен "Викинга" часто называют российским ответом "Игре престолов". Что Вы думаете о таком сравнении?

Нет, наш фильм выглядит совсем по-другому.

То есть у нас получилось сделать что-то своё? Свой блокбастер без подражания Голливуду?

Да, получилось. Идея этого фильма вынашивалась, разрабатывалась шесть лет, так что о подражании тут нельзя говорить. Ну, а Голливуд - это ведь часть киноиндустрии, люди общаются, учатся друг у друга. Достаточно вспомнить, что многих наших операторов приглашают туда на работу. Кстати, над "Викингом" работал Игорь Гринякин - один из лучших современных операторов. Он работал над "Территорией" и "Адмиралом". Так что с операторской работой в "Викинге" всё идеально.

В "Викинге" Вы исполнили роль воеводы Блуда. Был какой-то момент на съёмках, который Вам больше всего запомнился?

Конечно! Была сцена с избиением моего персонажа, которая толком не попала в финальную версию. Меня били целый день, и это, конечно, запомнилось (смеётся). Вообще в этом фильме у меня не очень большая роль. Но дочь меня узнала на экране, и я счастлив.

Фото: viking.1tv.ru

Ростислав, часто ли бываете в родном Омске? Какие у Вас любимые места в нашем городе?

Да, обычно приезжаю в Омск каждый год летом. Живу в Нефтяниках, люблю гулять по Советскому парку. В 2016 году был на юбилее города. Видно, что становится больше людей и внешне Омск выглядит лучше, но при этом у города есть внутренние проблемы, и они нарастают. Поэтому такие противоречивые впечатления остались.

Что Вы можете посоветовать молодым омским актёрам, которые мечтают попасть на большой экран? Что помогло Вам?

Чтобы сниматься, надо ехать в Москву. По-другому никак. Чтобы попадать в серьёзные истории, играть в хороших фильмах, надо ехать в Москву. Может быть, кто-то и ездит по стране, ищет талантливых актёров, но так, по-моему, практически не бывает. В основном все приезжают в Москву и уже тут бегают по кастингам. Конечно, мне бы больше нравилось, если бы развивалось региональное кино и через него талантливые актёры попадали в большие российские проекты, но это, к сожалению, редкость.

Фото: личный архив актёра

Расскажите о Ваших творческих планах. Где Вас в ближайшее время можно будет увидеть?

Из последних киноработ - это фестивальный фильм "Психи". Осенью снялся в сериале "Беглец" с Иваном Охлобыстиным, скоро должен выйти на телеэкраны.