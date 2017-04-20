В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4
Происшествия  •  20 апреля 2017, 18:01, последнее обновление 20 апреля 2017, 18:06  •  печать

В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4

Автор:

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины гибели плода.

Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку по факту смерти неродившегося семимесячного младенца. Стало известно, что 17 апреля женщина на восьмом месяце беременности плохо себя почувствовала. Её отвезли в роддом № 4.

Однако, несмотря на действия врачей, ребёнок умер, так и не родившись. Корреспондент "Омск Здесь" узнал, что в настоящее время Следственный комитет выясняет причины смерти младенца.

Теги  •  #доследственная проверка #младенец #роддом #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна П.  •  20 апреля 2017, 18:22

Каждый такой случай надо тщательно расследовать и наказывать виновных вплоть до уголовной ответственности, чтобы врачи несли реальную ответственность и качество медицины улучшалось.

Ответить
Последние новости
Омские спасатели считают, что паводка в регионе нет  •  сегодня, 21:33
Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"  •  сегодня, 18:28  •   1
В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей  •  сегодня, 17:05
Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры  •  сегодня, 16:30
Прокуратура ограничила расходы депутатов Горсовета на себя  •  сегодня, 16:29
Омские дорожники начали ремонтировать дороги за свой счёт  •  сегодня, 16:00  •   1
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400