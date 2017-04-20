В Омске руководитель строительной компании пойдёт под суд за трёхмиллионный долг по зарплате
Происшествия  •  20 апреля 2017, 16:15, последнее обновление 20 апреля 2017, 16:50  •  печать

В Омске руководитель строительной компании пойдёт под суд за трёхмиллионный долг по зарплате

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В Омске под суд отправится генеральный директор компании "Стройрегион" Антон Пономарёв. Он задолжал работникам компании 3 млн 123 тыс. руб.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО СК "Стройрегион" Антона Пономарёва. Он обвиняется в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый имел финансовую задолженность, расплачиваясь с контрагентами, и не выплачивал зарплату 120 работникам компании. Общая сумма задолженности составила 3 млн 123 тыс. руб.

В счёт возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемого: автомобили общей стоимостью 1,6 млн руб. В настоящее время уголовное дело передано в Омский районный суд для рассмотрения.

Теги  •  #долг по зарплате #следственный комитет #суд

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