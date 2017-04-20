В Омске экс-полицейский отправился в тюрьму за избиение задержанного

В Омске суд вынес приговор бывшему сержанту полиции за избиение пьяного задержанного. Экс-полицейский отправился в тюрьму на три года.

Сегодня, 20 апреля, Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего сержанта полиции 27-летнего Куаныша Карабаева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, пишет пресс-служба омской прокуратуры.

Суд установил, что ночью 13 февраля 2016 года сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей в фойе административного здания ОП № 8. Во время разговора с пьяным мужчиной, который заявил о краже верхней одежды в развлекательном заведении, Карабаев выволок потерпевшего в тамбур. Там он несколько раз ударил омича коленом в живот и пах.

В результате пострадавший получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Свою вину в совершении преступления экс-полицейский не признал. Уголовное дело было возбуждено после проверки ОРЧСБ Умвд России по Омской области, после чего подсудимого отстранили от занимаемой должности.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретил занимать должность в органах внутренних дел и на госслужбе в течение трёх лет.

Отметим, что подсудимого лишили звания сержанта полиции. Также суд обязал его выплатить потерпевшему 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.