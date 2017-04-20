В Омской области подросток закидал камнями поезд и разбил лобовое стекло

16-летний житель Исилькуля вместе с друзьями закидал камнями проходящий грузовой поезд. Один из камней попал в лобовое стекло, из-за чего оно лопнуло. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.

В дежурную комнату линейного отдела полиции на станции Исилькуль Омского линейного управления МВД России поступила информация от дежурного по станции Помурино. Он рассказал, что на 2815 километре перегона Пикетное Москаленки подростки кидают камни в проходящие поезда.

Во время выезда инспектор по делам несовершеннолетних узнал, кто оказался нарушителем - 16-летний подросток вместе со своими друзьями. Школьники пришли на остановочную платформу, набрали камней и начали обкидывать проходящий грузовой поезд. Один из камней попал в лобовое стекло локомотива, после чего оно треснуло.

В отношении несовершеннолетнего был составлен протокол об административном правонарушении за повреждение чужого имущества. С родителями подростка также провели профилактическую беседу.