В Омске маршрутка сбила пожилую женщину

Водитель маршрутного автобуса № 323, поворачивая на улицу Маяковского, сбил женщину, переходящую дорогу. Пострадавшая доставлена в больницу. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД сегодня ранним утром. На место автоаварии выехала следственно-оперативная группа, вызваны экстренные службы. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса Ford Transit, следуя по маршруту № 323 ("3-я Железнодорожная - ул. Бархатовой") при повороте на улицу Маяковского сбил женщину, переходящую дорогу.

Женщина-пешеход 1946 года рождения была доставлена в больницу. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.