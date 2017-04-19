Полицейские спасли двух омичей из огня

В Омске сотрудники патрульно-постовой службы увидели, как горит распределительный коллектор на улице Муромцева. После чего спасли из пожара, разгоревшегося на прилегающей территории, двух бомжей.

Сегодня ночью сотрудники ППС УМВД России по городу Омску проводили патрулирование на территории Кировского округа. Полицейские заметили, что на улице Муромцева горит распределяющий коллектор. Сообщив в дежурную часть о возгорании, они стали осматривать прилегающую территорию и услышали крики о помощи.

Из пожара пытались выбраться двое мужчин. Один из старших сержантов полиции помог выбраться омичу, застрявшему между решётками, а потом благодаря совместным усилиям сотрудников УМВД удалось вытащить второго пострадавшего.

Мужчин отвели на безопасное расстояние, вызвали сотрудников МЧС и бригаду медиков, после чего попытались потушить огонь сами. В настоящее время 32-летний и 35-летний омичи находятся в больнице, где проходят курс противоожоговой терапии. Руководство омской полиции поощрит патрульных постовых за своевременную помощь.